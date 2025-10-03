Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una última advertencia a Hamás, hasta el próximo 5 de octubre a las 6:00 de la tarde hora de Washington D.C., como plazo para que el grupo islamista conteste al llamado "plan de paz" sobre Gaza.

"Un acuerdo debe ser alcanzado con Hamás para la noche del domingo, a las 6:00 p.m., hora de Washington, D.C. Todos los países lo respaldan, si esta, la última oportunidad de un acuerdo, todo el infierno, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, sostuvo Trump en un mensaje difundido este 3 de octubre en su plataforma Truth Social.

Su nueva declaración al respecto llega luego de que el pasado martes 30 de septiembre asegurara que el grupo tenía “tres o cuatro días” para aceptar el documento de 20 puntos.

El plan del estadounidense exige la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas y el desarmarse del grupo islamista, entre otros aspectos. Esta última es una exigencia que Hamás ha rechazado previamente.

El movimiento que controla Gaza desde 2007 se encuentra revisando la propuesta, según declaró el miércoles una fuente cercana al grupo.

Noticia al Día/Información de France 24