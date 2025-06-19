Miércoles 24 de septiembre de 2025
Trump decidirá "en las próximas dos semanas" si EEUU se mete o no en el conflicto entre Irán e Israel

El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, descartó que su país pueda renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio

Por María Briceño

Trump decidirá
Foto: agencia
El presidente estadounidense, Donald Trump, tomará una decisión sobre si Estados Unidos se involucra o no en el conflicto entre Israel e Irán "en las próximas dos semanas", según anunció este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

"Basándome en el hecho de que existe una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en el futuro cercano, tomaré mi decisión sobre si ir o no en las próximas dos semanas", expresó Leavitt, citando directamente a Trump.

Leavitt incidió en que "nadie debería sorprenderse" respecto al planteamiento de Trump de que Irán "no debería tener un arma nuclear", una posición que ha defendido "no solo como presidente, sino también como ciudadano".

"En 2011, dijo que el objetivo principal de EE.UU. en Irán debería ser destruir sus ambiciones nucleares. En 2015 dijo que Irán suponía una amenaza para Israel, los aliados de Oriente Medio y Estados Unidos", recordó.

Además, indicó que un acuerdo con Irán no debe incluir "ningún enriquecimiento de uranio": "Irán tiene todo lo que necesita para conseguir un arma nuclear, y tardaría un par de semanas en completar la producción de dicha arma, que supondría una amenaza existencial no solo para Israel, sino para Estados Unidos y todo el mundo".

Sin embargo, este miércoles el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, descartó que su país pueda renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio como consecuencia de los ataques de Israel y aseguró que esas actividades «tienen únicamente fines pacíficos».

Al ser preguntada por las comunicaciones entre EE.UU. e Irán, Leavitt dijo que «la correspondencia ha continuado», aunque evitó dar detalles sobre ello.

En los últimos días, medios estadounidenses informaron de que Trump ha aprobado supuestos planes para atacar a Irán, pero aún no ha tomado una decisión final.

De acuerdo a CBS, que cita a una fuente de inteligencia de alto nivel y a un funcionario del Departamento de Defensa, el mandatario ha dado el visto bueno a unirse formalmente a la campaña aérea de Israel.

A última hora del martes, Trump dijo a altos asesores que estaba aplazando dar la orden final por si Teherán decidía abandonar su programa nuclear, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Journal.

El mandatario cuestionó este jueves estas afirmaciones en su red Truth Social: "¡The Wall Street Journal no tiene ni idea cuáles son mis pensamientos sobre Irán!", escribió.

Lee también: Israel habría instado a EEUU a unirse a la guerra contra Irán

Noticia al Día/Información de EFE

Dos temblores sacudieron el Zulia y otras regiones del país

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

Con 250 toneladas de asfalto Alcaldía de Maracaibo inicia rehabilitación de “Las Delicias"

Realizan conversatorio para potenciar el turismo en la región zuliana aunado a la sostenibilidad

Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo un conversatorio con la participación de diferentes organizaciones públicas y privadas, para impulsar el turismo en la región zuliana aunado a la sostenibilidad. La actividad tuvo lugar en la sede de Turiszulia, situada en la Calle Carabobo.

Internacionales

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump ya había anunciado el ‘troleo’ al veterano político demócrata a principios de septiembre

