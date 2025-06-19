Trump decidirá "en las próximas dos semanas" si EEUU se mete o no en el conflicto entre Irán e Israel

El presidente estadounidense, Donald Trump, tomará una decisión sobre si Estados Unidos se involucra o no en el conflicto entre Israel e Irán "en las próximas dos semanas", según anunció este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

"Basándome en el hecho de que existe una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en el futuro cercano, tomaré mi decisión sobre si ir o no en las próximas dos semanas", expresó Leavitt, citando directamente a Trump.

Leavitt incidió en que "nadie debería sorprenderse" respecto al planteamiento de Trump de que Irán "no debería tener un arma nuclear", una posición que ha defendido "no solo como presidente, sino también como ciudadano".

"En 2011, dijo que el objetivo principal de EE.UU. en Irán debería ser destruir sus ambiciones nucleares. En 2015 dijo que Irán suponía una amenaza para Israel, los aliados de Oriente Medio y Estados Unidos", recordó.

Además, indicó que un acuerdo con Irán no debe incluir "ningún enriquecimiento de uranio": "Irán tiene todo lo que necesita para conseguir un arma nuclear, y tardaría un par de semanas en completar la producción de dicha arma, que supondría una amenaza existencial no solo para Israel, sino para Estados Unidos y todo el mundo".

Sin embargo, este miércoles el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, descartó que su país pueda renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio como consecuencia de los ataques de Israel y aseguró que esas actividades «tienen únicamente fines pacíficos».

Al ser preguntada por las comunicaciones entre EE.UU. e Irán, Leavitt dijo que «la correspondencia ha continuado», aunque evitó dar detalles sobre ello.

En los últimos días, medios estadounidenses informaron de que Trump ha aprobado supuestos planes para atacar a Irán, pero aún no ha tomado una decisión final.

De acuerdo a CBS, que cita a una fuente de inteligencia de alto nivel y a un funcionario del Departamento de Defensa, el mandatario ha dado el visto bueno a unirse formalmente a la campaña aérea de Israel.

A última hora del martes, Trump dijo a altos asesores que estaba aplazando dar la orden final por si Teherán decidía abandonar su programa nuclear, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Journal.

El mandatario cuestionó este jueves estas afirmaciones en su red Truth Social: "¡The Wall Street Journal no tiene ni idea cuáles son mis pensamientos sobre Irán!", escribió.

Noticia al Día/Información de EFE