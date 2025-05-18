Trump desea una "pronta y exitosa" recuperación a Biden de su cáncer de próstata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este domingo una "pronta y exitosa recuperación" a su antecesor, Joe Biden, quien anunció que tiene cáncer de próstata con metástasis en los huesos.

"Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación", escribió en la plataforma Truth Social.

Biden, de 82 años, fue diagnosticado el pasado viernes con cáncer de próstata en un estado "agresivo" con metástasis en los huesos, informó este domingo la oficina del exmandatario.

“Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz”, detalla el comunicado, que apunta que tanto Biden como su familia están "revisando diferentes opciones de tratamiento".

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo.

Durante su mandato (2017-2021), hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en la posición debido a su edad y su salud.

Trump, que fue derrotado por el demócrata en las elecciones de 2020, se ha burlado en numerosas ocasiones de Biden, a quien apodó como el "dormilón".

"Conozco a gente de 89, 90, 92 y 93 años que están perfectos. Pero Joe no es uno de ellos y lo escondieron", declaró Trump, de 78 años, esta misma semana.

Biden abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden lo declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la que el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.

