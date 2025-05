Trump dice que habrá una reunión de alto nivel este viernes en Múnich entre EEUU y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que este viernes tendrá lugar en Múnich una reunión entre representantes de alto nivel de Estados Unidos y Rusia y ha añadido que Ucrania está invitada a unirse.

“Habrá una reunión en Múnich. Rusia estará allí con nuestra gente. Por cierto, Ucrania también está invitada. No estoy seguro exactamente de quién estará allí de cada país, pero habrá gente de alto nivel de Rusia, Ucrania y Estados Unidos”, dijo el jueves en el Despacho Oval.

Este viernes se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich, que arranca marcada por las perspectivas de unas posibles negociaciones de paz impulsadas en conversación bilateral entre Putin y Trump. Tanto Europa como Ucrania han exigido tener voz en la mesa de negociaciones.

La cita reunirá a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance. Rusia no ha sido invitada oficialmente.

Ucrania ha respondido que no hay conversacions previstas. “Ahora mismo no hay nada sobre la mesa. No hay conversaciones previstas con los rusos en Múnich”, ha declarado Dmitró Litvin, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al periódico Kyiv Independent y a la agencia UNIAN.

El asesor ha recalcado que la posición de Ucrania no ha cambiado, ya que el país invadido por Rusia hace casi tres años “debe hablar primero con Estados Unidos” y además “Europa debe formar parte de cualquier conversación sería para una paz real y duradera”.

“Solo una posición coordinada y unificada debe estar sobre la mesa para las conversaciones con los rusos. No nos reunimos con los rusos en una mesa vacía”, enfatizó, según el Kyiv Independent.

Este miércoles, Trump conversó por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin y, en un mensaje en Truth Social, anunció que ambos países habían llegado a un acuerdo para iniciar “negociaciones inmediatas” con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. Posteriormente, habló también con Zelenski y afirmó que él también “quiere la paz”.

Lee también: Trump no ve amenaza en mantener un diálogo directo con Rusia sin la participación de Zelenski

Noticia al Día con información de EFE