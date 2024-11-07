Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Trump dice que la frontera será prioridad y que ya ha hablado con 70 líderes mundiales

 El presidente electo Donald Trump dijo, este jueves 7 de noviembre, al canal NBC que asegurar la frontera va a…

Por Andrea Guerrero

Trump dice que la frontera será prioridad y que ya ha hablado con 70 líderes mundiales
Trump. Foto: RRSS
 El presidente electo Donald Trump dijo, este jueves 7 de noviembre, al canal NBC que asegurar la frontera va a ser una de sus prioridades durante su segundo Gobierno, que comienza a partir de enero de 2025.

El republicano, ganador de la elecciones el martes pasado contra la vicepresidenta Kamala Harris, señaló además a la periodista Kristen Welker que tras su victoria ha hablado ya con 70 líderes mundiales.

"En realidad, no tenemos otra opción cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio", aseveró el futuro presidente.

Durante su campaña, Trump prometió llevar a cabo una deportación masiva, una iniciativa cuestionada por exfuncionarios federales a raíz del costo y la logística que ello implicaría, así como de organizaciones civiles, que han expresado su temor de que en dichas operaciones no se respete el debido proceso.

El republicano matizó que al mismo tiempo que busca establecer una "frontera fuerte y poderosa", su administración apoya una inmigración legal. "No soy alguien que dice: ‘No, no puedes entrar’. Queremos que la gente entre", recalcó.

Trump señaló además que desde la mañana del miércoles ha hablado con unos 70 líderes mundiales, entre ellos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

A lo largo de su campaña, Trump aseguró que de salir elegido lograría un acuerdo que finalizaría la guerra entre Ucrania y Rusia, con cuyo presidente, Vladimir Putin, todavía no ha conversado, según dijo a NBC.

Igualmente, Trump reveló que ha sostenido "muy buenas llamadas, muy respetuosas en ambos sentidos" tanto con quien fuera su rival, Kamala Harris, como con el presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, con quienes habló sobre cómo efectuar una transición de mando "fluida" y pacífica.

"(Harris) dijo que le gustaría que fuera lo más fluida posible, con lo cual estoy de acuerdo, por supuesto", añadió el futuro presidente, quien de paso reveló que pronto podría tener un almuerzo con Biden.

El presidente Biden prometió este jueves garantizar una "transición pacífica y ordenada" e insinuó que asistirá en persona a la investidura de Trump en Washington el próximo 20 de enero.

Cuando perdió las elecciones en 2020, Trump se convirtió en el primer presidente en 150 años en no asistir a la toma de posesión de su sucesor, en ese caso Joe Biden, tras negarse a aceptar su derrota, bajo acusaciones nunca confirmadas de que hubo fraude en esos comicios.

Noticia al Día / EFE

