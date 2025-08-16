Trump dice que la reunión con Putin fue “muy productiva”, pero no llegaron a un acuerdo sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta.

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue "extremadamente productiva", pero "no hemos llegado" a la meta.

"Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local.

En la conferencia de prensa, donde no permitieron preguntas, tampoco anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

Lo único que se sabe es que Putin propuso a su homólogo de EE. UU., celebrar la próxima cumbre en Moscú.

