Trump dice que Venezuela “hace lo correcto” al aceptar acuerdo para deportar venezolanos 

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes 4 de febrero que el Gobierno de Venezuela “hace lo correcto” al aceptar el acuerdo para recibir a venezolanos deportados.

“Mucha gente me dijo cosas. Dijeron que no aceptarían a nadie de regreso en Venezuela. Y ahora mismo se están enviando de regreso a Venezuela. Están haciendo lo correcto en Venezuela”, dijo Trump a la prensa, mientras firmaba órdenes ejecutivas.

El acuerdo para la deportación de migrantes venezolanos a su país de origen ocurrió durante la visita de Richard Grenell a Caracas la semana pasada.

Posteriormente, el sábado, Trump dijo que el gobierno de Venezuela aceptó recibir a sus ciudadanos deportados de EEUU, incluidos los presuntos miembros del Tren de Aragua.

“Venezuela ha acordado recibir, de regreso a su país, a todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en los EE.UU., incluidos los miembros de la pandilla Tren de Aragua”, expresó en Truth Social

Comentó que Venezuela “también ha acordado proporcionar el transporte” para trasladarlos desde Estados Unidos hasta Caracas.

“Estamos en el proceso de eliminar un número récord de inmigrantes ilegales de todos los países, y todos los países han acordado aceptar a estos inmigrantes ilegales de regreso. Además, se están eliminando cantidades récord de criminales de nuestro país”, destacó.

Noticia al Día / EFE