Trump: EEUU acordó suministrar armas a Kiev a cuenta de los países europeos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado este lunes sobre el conflicto ucraniano, tal y como lo anticipó la semana pasada, y ha anunciado que su Administración ha llegado a un acuerdo con los países europeos sobre el envío de armamento y equipos militares al régimen de Kiev que va a ser costeado por las naciones del bloque comunitario.

"Hemos cerrado un acuerdo hoy, en el marco del cual ellos [los países europeos] les van a enviar armas y van a pagar por ello", afirmó el mandatario, asegurando que EE.UU. no va a efectuar "ningún pago". "No lo vamos a comprar, pero lo vamos a fabricar, y ellos [los europeos] van a pagar por ello", aclaró.

El acuerdo alcanzado es de "miles de millones de dólares" en equipo militar que los países europeos le van a comprar a EE.UU. y que se destinará a la OTAN para ser distribuido rápidamente en el campo de batalla entre los militares ucranianos, explicó Trump.

El presidente estadounidense también reconoció que las fuerzas ucranianas están perdiendo sus equipos militares en combates contra Rusia, que va consolidando sus posiciones y logra avances.

Al ser preguntado sobre el envío de interceptores tierra-aire Patriot, que son clave para la defensa aérea ucraniana, Trump respondió que algunos de ellos "llegarán muy pronto" y que en cuestión de días "un par de países" que tienen esos sistemas "los van a cambiar y reemplazarán los Patriot con los que tienen".

Acuerdo con Vladímir Putin

El mandatario norteamericano también se mostró decepcionado con Moscú, lamentando no haber podido poner fin al conflicto armado y no haber conseguido un acuerdo con su par ruso, Vladímir Putin, hace dos meses. Asimismo, aseveró que impondrá aranceles del 100 % si no se logra ningún acuerdo en los próximos 50 días.

"Estamos muy descontentos con Rusia", expresó Trump. "Y estoy decepcionado con el presidente [Vladímir] Putin porque pensé que tendríamos un acuerdo hace dos meses. Pero esto no parece llegar hasta allí", lamentó.

"Así que, sobre la base de esto, vamos a imponer aranceles secundarios si no tenemos un pacto en 50 días", resumió Trump, expresando al mismo tiempo la esperanza de que no llegue a recurrir a esta medida. Al reiterar que hay que poner fin a esta "guerra horrible", el mandatario concluyó que si eso "no se hace" Washington responderá con aranceles del 100 %.

Trump hizo esas declaraciones en la Casa Blanca junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien está de visita en Washington D.C. Su discurso puso en evidencia el endurecimiento de la retórica del mandatario estadounidense hacia Moscú y su homólogo ruso.

Asimismo, en los últimos días han surgido informaciones que apuntan a que el mandatario estadounidense se dispone a aprobar el envío de armas a Kiev, incluido el posible suministro de armas ofensivas. Este domingo, 13 de julio, Trump anunció que EE.UU. enviará a Ucrania sistemas Patriot que, según él, "necesitan desesperadamente". En este contexto, precisó que los países de la Unión Europea "van a pagar al 100 %" por este material militar "muy sofisticado".

Pronunciándose sobre los envíos de armas estadounidenses al régimen de Kiev, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recordó que estos, a pesar de su elevado precio, siguen en curso. "Se dijeron muchas palabras sobre su alto precio, etc., y ahora, al parecer, resulta que estos suministros los van a costear los países de Europa. Por algo sí van a pagar, por algo otro no, pero el hecho es que los suministros de armamento, municiones y equipos militares de Estados Unidos siguieron en curso y siguen en curso", comentó.

Anteriormente, Trump criticó duramente la Administración de su predecesor, Joe Biden, por destinar a Ucrania "miles de millones de dólares", algo que "no se debería haber permitido".

En este sentido, Trump había reiterado, sobre todo durante la campaña electoral, su determinación de poner fin al conflicto ucraniano. "Esta es la guerra de Biden, yo simplemente estoy tratando de ponerle fin", afirmaba.

Noticia al Día / RT