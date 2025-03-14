Trump: El corrupto Joe Biden nos metió en un verdadero lío con Rusia

El expresidente Joe Biden "metió" a EE.UU. en un "verdadero lío" con Rusia, declaró este viernes el actual mandatario del país norteamericano, Donald Trump, refiriéndose al conflicto ucraniano y prometiendo ponerle fin.

"El corrupto Joe Biden nos metió en un verdadero ‘lío’ con Rusia (¡y con todo lo demás!), pero yo voy a sacarnos de él", aseveró Trump, reiterando que "no habría" el conflicto actual entre Moscú y Kiev si él hubiera sido el jefe de Estado en aquel momento. "Simplemente, al 100 % no habría ocurrido", manifestó el líder republicano.

Por otra parte, aseguró que "no habría ocurrido el 7 de octubre de 2023 con Israel, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán se habría hecho con fuerza y orgullo, y no habría sido el día más vergonzoso en la historia de nuestro país". E insistió en que, en vez de eso, pudo haber sido "un momento de gloria".

En la misma línea, Trump abordó los desafíos internos de EE.UU., como la situación económica. "Además, no habría ninguna inflación perceptible, pero en lugar de eso tuvimos una inflación que batió récords y destruyó el país como nunca antes habíamos visto", expuso.

Por otro lado, el presidente planteó el reto de la seguridad de las fronteras que afronta su nación, refiriéndose a la inmigración ilegal, sobre todo en la frontera sur con México. "Además, habríamos tenido una frontera impenetrable, con muy pocos ilegales que entran en EE.UU.", expresó.

"¡Oh, qué diferencia tuvo una elección amañada y corrupta en nuestro país, y la gente que nos hizo esto debe ir a la cárcel! ¡Dios bendiga a EE.UU. y haga a EE.UU. grande de nuevo!", concluyó Trump, criticando de esta manera las elecciones de 2020, cuando perdió frente a Joe Biden.

Noticia al Día / RT