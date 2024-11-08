Trump elige a su directora de campaña, Susie Wiles como jefa de Gabinete

El presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, nombró a la directora de su campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete.

Wiles, quien es ampliamente reconocida dentro y fuera del círculo íntimo de Trump, será la primera mujer jefa de gabinete de la Presidencia estadounidense. Se le conoce por ser una estratega republicana afincada en Florida desde hace mucho tiempo, que dirigió la campaña del magnate en el estado en 2016 y 2020.

"Susie es dura, inteligente, innovadora y es universalmente admirada y respetada. Susie seguirá trabajando incansablemente para Hacer América Grande Otra Vez", dijo Trump en un comunicado.

Según Bloomberg, a la estratega se le atribuye haber traído orden y disciplina al caótico mundo de Trump y por haberlo ayudado a navegar tanto su carrera hacia la Casa Blanca como en las disputadas primarias para la nominación republicana.

Durante su primer mandato, el magnate estadounidense chocó repetidamente con sus jefes de gabinete, su primer designado en este cargo, Reince Priebus, renunció al puesto después de solo 192 días.

