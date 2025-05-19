Trump exige una "investigación a fondo" para Beyoncé y otros artistas que apoyaron a Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes, 19 de mayo una "investigación a fondo" sobre las personalidades, la mayoría artistas, que apoyaron la campaña electoral de Kamala Harris en 2024, incluyendo a Beyoncé y Bruce Springsteen.

Beyoncé junto a Kamala Harris. Foto: Archivo/EFE

El actual presidente estadounidense alega que las apariciones de los artistas en la campaña electoral de su contrincante demócrata fueron contribuciones potencialmente ilegales.

"¿CUÁNTO LE PAGÓ KAMALA HARRIS A BRUCE SPRINGSTEEN POR SU MALA ACTUACIÓN DURANTE SU CAMPAÑA PRESIDENTAL? ¿POR QUÉ ACEPTÓ ESE DINERO SI ES TAN FAN DE ELLA? ¿NO ES UNA CONTRIBUCIÓN DE CAMPAÑA IMPORTANTE E ILEGAL? ¿QUÉ HAY DE BEYONCÉ? …¿Y CUÁNTO FUE PARA OPRAH (Winfrey) Y BONO (cantante de U2)?, escribió Trump en su perfil de su red Truth Social.

"Voy a pedir una investigación a fondo sobre este asunto. Los candidatos no pueden pagar por APOYO, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento", agregó el mandatario republicano.

Y subraya que: "Además, este fue un esfuerzo muy costoso y desesperado para aumentar artificialmente su escasa audiencia. ¡NO ES LEGAL! Para estos ‘artistas’ antipatriotas, esto fue simplemente una forma CORRUPTA E ILEGAL de capitalizar un sistema quebrado".

Polémica

El mensaje de Trump se produce después de la polémica que ha protagonizado estos días con algunos artistas como Bruce Springsteen.

"Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora", dijo el artista de Nueva Jersey al inicio de una larga alocución en contra de Trump y su Gobierno en el Reino Unido la pasada semana.

Por su parte, Trump llamó el viernes "imbécil prepotente" a Springsteen: "Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos", dijo el mandatario en su red social.

"Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país", señaló.

Defensa

La polémica hizo que la Federación de Músicos de Estados Unidos defendiera a Taylor Swift y Bruce Springsteen, ambos objeto de insultos por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Bruce Springsteen y Taylor Swift no solo son músicos brillantes, sino también modelos a seguir e inspiración para millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo", aseguró el presidente del gremio, Tino Gagliard, en un comunicado.

Noticia al Día/Con información de EFE