Trump extendió el plazo a TikTok por 90 días más para desligarse de su matriz china

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, 19 de junio que extendió otros 90 días la fecha tope que en otras dos ocasiones ha dado a la red social TikTok para desligarse de su matriz, la china ByteDance, y poder operar así en territorio estadounidense.

"Acabo de firmar la orden ejecutiva por la que se prolonga el plazo para el cierre de TikTok 90 días (17 de septiembre de 2025). ¡Gracias por su atención en esta cuestión!", informó el mandatario en su red Truth Social.

En dicha orden, publicada por el líder republicano, se indica que el Departamento de Justicia no tomará ninguna medida ni impondrá sanciones a ninguna entidad por "incumplimiento" de la Ley de Protección de EEUU contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya confirmó el martes en un comunicado que Trump extendería el plazo a TikTok, y el propio presidente había sugerido que se iba ampliar la fecha límite.

"Como ha dicho en repetidas ocasiones, (Trump) no quiere que TikTok desaparezca. Esta prórroga durará 90 días en los que la Administración se dedicará a trabajar para asegurar el cierre de este acuerdo y que los estadounidenses puedan seguir usando TikTok con la seguridad de que sus datos están protegidos", apuntó Leavitt.

Plazos anteriores

El pasado 4 de abril Trump concedió un plazo adicional de 75 días a TikTok, que llegaría a su fin este 19 de junio, para que llegara a un acuerdo con empresas estadounidenses que le permita desvincularse de ByteDance.

El republicano había asegurado en ocasiones anteriores que tiene "un punto débil con TikTok", insistiendo en que esa plataforma contribuyó a su triunfo en las elecciones del pasado noviembre al impulsar su aprobación entre la gente joven.

Bajo el mandato del demócrata Joe Biden, el anterior Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un "adversario" nacional antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una primera prórroga de 75 días, que después amplió en abril.

Lee también: Los aranceles frustraron un principio de acuerdo con China sobre TikTok: Explicó Trump

Noticia al Día/Con información de EFE