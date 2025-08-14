Miércoles 13 de agosto de 2025
Al Dia

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

"El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta Orden Ejecutiva hace posible que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales", indicó

Por Andrea Guerrero

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio
Foto: RT
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que beneficia a empresas aeroespaciales privadas, que busca garantizar que éstas puedan llevar a cabo misiones de manera eficiente, lo que asegura es "fundamental" para la economía y la seguridad nacional.

Con esta acción, -que podría beneficiar a la empresa SpaceX de Elon Musk, que mantiene contratos con el Gobierno-, busca aumentar "sustancialmente" los lanzamientos de cohetes comerciales para 2030 y para lograr ese cometido, el Gobierno agilizará la aprobación de licencias y permisos comerciales para los operadores con sede en Estados Unidos, según la orden.

La orden autoriza al Secretario de Transporte, en consulta con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental, "utilizar todas las autoridades disponibles para eliminar o acelerar" las revisiones ambientales "y otros obstáculos" para la concesión de licencias y permisos de lanzamiento y reingreso.

Sean Duffy, secretario de Transporte, aseguró en su cuenta de X que la orden ejecutiva que agiliza las licencias para espacios comerciales es "VISIONARIA".

También indicó que Trump y él comparten la visión de que el Departamento de Transporte "es más que trenes, aviones y automóviles".

"El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta Orden Ejecutiva hace posible que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales", indicó.

Entre los asuntos que dispone la orden, indica que dentro de los 150 días a partir de hoy, el secretario de Comercio propondrá un proceso para autorizaciones de misiones individualizadas para actividades que están cubiertas por el Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero no están regidas de forma clara ni directa por los marcos regulatorios con el objetivo de agilizar y simplificar las autorizaciones.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cabello: Nicolás Maduro es el mismo de toda la vida y no tiene rabo de paja

Cabello: Nicolás Maduro es el mismo de toda la vida y no tiene rabo de paja

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

Gaiteros de Corazón estrena

Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Así recordó Danielita Alvarado al

Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay:

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Mataron la esperanza"

Noticias Relacionadas

Nacionales

Escultura de José Gregorio Hernández fue vandalizada en Baruta

González calificó el hecho como una muestra de “falta de valores” y exhortó a los habitantes de Baruta a cuidar y proteger los espacios públicos
Nacionales

Regresaron 183 venezolanos al país en el vuelo número 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Las autoridades se encargaron de aplicar los protocolos de seguridad y protección necesarios para garantizar un retorno seguro
Nacionales

Coningas propone plan nacional para renovar bombonas de gas

Rodríguez señaló que esta iniciativa está siendo discutida en mesas de trabajo junto al Ministerio para Hidrocarburos y PDVSA GAS, con el propósito de establecer un plan sólido que fortalezca las normas de seguridad y promueva el uso adecuado de estos equipos.
Nacionales

Presidente Maduro sostiene reunión con alcaldes de oposición democrática en Miraflores

Copei, Acción Democrática, Fuerza Vecinal, Un Nuevo Tiempo y Movimiento Ecológico participaron en la jornada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025