El expresidente Donald Trump (2017-2021) se anotó este martes los estados de Indiana y Kentucky, mientras que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se llevó Vermont, según las proyecciones de la agencia estadounidense Associated Press y las cadenas Fox News, NBC y ABC.

Se trata de una victoria previsible en estos estados que le dan al republicano los 11 compromisarios de Indiana y los ocho de Kentucky (19 en total), mientras que la candidata demócrata obtuvo tres compromisarios de Vermont.

Los primeros indicios sobre el desenlace de la contienda entre Harris y Trump, que llegan prácticamente empatados según los sondeos, podrían vislumbrarse al avanzar el escrutinio en los estados bisagra de Georgia, donde los colegios electorales acaban de cerrar a las 19.00 hora local (00.00 GMT del miércoles), y Carolina del Norte, media hora después.

La meta de 270 votos para proclamarse ganador

Los estadounidenses no deciden por voto popular quién será su próximo presidente, sino que designan a un número de electores en cada estado que conforman el Colegio Electoral y que se encargan de elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca.

El Colegio Electoral tiene 538 compromisarios y, para ganar, Trump o Harris necesitan al menos una mayoría de 270.

Noticia al Día / EFE