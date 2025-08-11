Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablarán con Donald Trump el miércoles 13 de agosto, antes de que el mandatario estadounidense se reúna el viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El vicepresidente de Trump, JD Vance, también participará en la llamada, programada para las 15:00 en Berlín, según informó por correo el portavoz del canciller Friedrich Merz, Stefan Kornelius.

Además de Merz, participarán los líderes europeos Emmanuel Macron, presidente de Francia; Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; y los primeros ministros de Italia, Polonia y Finlandia, añadió Kornelius.

Stefan Meister, analista de Rusia en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, dijo que los dos líderes llegarían a la cumbre con objetivos diferentes: el de Trump, poner fin a la guerra, y el de Putin, reposicionar estratégicamente a Rusia.

Noticia al Día / Bloomberg