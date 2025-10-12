Trump: La guerra en Gaza terminó

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el conflicto de Gaza ha llegado a su fin. Así lo dijo a bordo del avión presidencial Air Force One este domingo, durante su vuelo a Oriente Medio para ultimar el acuerdo entre Israel y Hamás.

Respondiendo a una pregunta al respecto, el mandatario reiteró: "La guerra ha terminado, ¿vale? ¿Lo entienden?". Asimismo, afirmó que la nueva administración de Gaza comenzaría a trabajar "muy rápidamente".

Este viernes, tras más de dos años de severos bombardeos del enclave palestino por las Fuerzas de Defensa de Israel, entró en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel. El avance diplomático se produjo tras varios días de negociaciones indirectas con mediación internacional y gracias a los esfuerzos de Trump.

Además, Israel y Hamás se preparan para un intercambio de rehenes y prisioneros como prevé la primera etapa del plan de paz del presidente estadounidense. El pacto también contempla la retirada de las tropas israelíes de la zona hasta una línea acordada.

La primera parada de Trump será Tel Aviv, donde mantendrá un encuentro con las familias de los rehenes y dará un discurso público ante los legisladores del país hebreo en la Knéset (el Parlamento de Israel).

Luego se dirigirá a la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, donde se llevará acabo una Ceremonia de Paz en Oriente Medio para formalizar el acuerdo de paz en Gaza.

