Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Trump liberó a más del doble de migrantes criminales convictos que Biden

El Gobierno del expresidente Donald Trump -y actual candidato republicano a la Casa Blanca- liberó a más del doble de…

Por Andrea Guerrero

Trump liberó a más del doble de migrantes criminales convictos que Biden
El Gobierno del expresidente Donald Trump -y actual candidato republicano a la Casa Blanca- liberó a más del doble de migrantes criminales convictos en Estados Unidos que el del mandatario Joe Biden, e incentivó la llegada de más de ellos, según un análisis de datos oficiales a cargo del conservador Instituto Cato.

Durante el mandato Trump (2017-2021) fueron liberados más de 58.000 «no ciudadanos con antecedentes penales», incluidos cerca de 9.000 delincuentes violentos y más de 300 asesinos, mientras esta administración republicana se concentraba en destinar recursos para detener a los migrantes solicitantes de asilo, consigna el documento.

Esos cuatro años «no solo entraron más delincuentes al país, sino que Trump estaba liberando a muchos de ellos en Estados Unidos mientras llenaba los centros de detención con solicitantes de asilo».

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) «liberó a más del doble de personas condenadas por delitos en comparación con cualquier año durante la presidencia de Biden».

Según el documento, desde que Biden dio prioridad a la expulsión de delincuentes, su administración ha liberado a un porcentaje menor de delincuentes que Trump.

«De diciembre de 2020 a junio de 2024, el ICE redujo las liberaciones de delincuentes condenados en un 54 %», subraya.

Según el informe, ICE arrestó de nuevo a casi 11.000 no ciudadanos que ingresaron bajo el Gobierno de Trump y fueron condenados por delitos no relacionados con la inmigración, incluidos violación y asesinato.

«Las políticas de Trump incentivaron a los delincuentes migrantes a ingresar, lo que provocó un aumento de tres veces en el número de delincuentes condenados que intentaban cruzar la frontera ilegalmente», asegura el documento.

El Instituto Cato recuerda que en su cuarto día en el cargo Trump firmó una orden ejecutiva que rescindió las políticas del Gobierno Obama (2009-2017) que priorizaban la detención y remoción de amenazas graves a la seguridad pública.

