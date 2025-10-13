Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este lunes en Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que han permanecido cautivos en la Franja de Gaza 738 días.

Fue a las 9:30 hora local (6:30 GMT) cuando el Ejército de Israel publicaba un comunicando confirmando que, poco antes, habían cruzado la frontera hacia el Estado israelí los siete primeros rehenes vivos (de un total de 20) que Hamás ha entregado hoy a la Cruz Roja.

Se trata de Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), secuestrado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Trump emprendió este lunes una visita relámpago a Israel para reunirse con familiares de los rehenes y dar un discurso en el Parlamento israelí (Knéset) antes de poner rumbo a Egipto, donde tendrá lugar la Cumbre de la Paz.

El mandatario llegó pasadas las 9:40 horas (hora local) al aeropuerto de Tel Aviv, donde, sobre una alfombra roja dispuesta en la pista de aterrizaje, saludó al presidente israelí, Isaac Herzog, y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a miembros de la delegación estadounidense que ya se encontraban en Israel, encabezados por su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka Trump.

Noticia al Día/Información de EFE