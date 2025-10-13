Lunes 13 de octubre de 2025
Al Dia

Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este lunes en Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos…

Por María Briceño

Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este lunes en Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que han permanecido cautivos en la Franja de Gaza 738 días.

Fue a las 9:30 hora local (6:30 GMT) cuando el Ejército de Israel publicaba un comunicando confirmando que, poco antes, habían cruzado la frontera hacia el Estado israelí los siete primeros rehenes vivos (de un total de 20) que Hamás ha entregado hoy a la Cruz Roja.

Se trata de Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), secuestrado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Trump emprendió este lunes una visita relámpago a Israel para reunirse con familiares de los rehenes y dar un discurso en el Parlamento israelí (Knéset) antes de poner rumbo a Egipto, donde tendrá lugar la Cumbre de la Paz.

El mandatario llegó pasadas las 9:40 horas (hora local) al aeropuerto de Tel Aviv, donde, sobre una alfombra roja dispuesta en la pista de aterrizaje, saludó al presidente israelí, Isaac Herzog, y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a miembros de la delegación estadounidense que ya se encontraban en Israel, encabezados por su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka Trump.

Lee también: Israel aprueba acuerdo preliminar de paz con Hamás

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Noticias Relacionadas

Zulia

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Las precipitaciones se concentran principalmente en el oeste de la entidad, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento
Internacionales

Expulsan a dos diputados del parlamento israelí por boicotear a Trump

Ambos portaban pancartas con el texto "Reconoced Palestina"
Canonización

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Este domingo,19 de octubre se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro, El Vaticano, Roma, la canonización de los dos primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández, y la madre Carmen Rendiles
Al Dia

Un muerto y una mujer herida tras impactar su motocicleta contra un poste en Bachaquero

El hombre tenía días de haber comprado la motocicleta

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025