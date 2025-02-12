Trump no ve amenaza en mantener un diálogo directo con Rusia sin la participación de Zelenski

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles en declaraciones a la prensa que no ve ninguna amenaza en mantener un diálogo directo con Rusia sin la participación del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

"No, no lo creo", dijo, cuando se le preguntó si ve una amenaza en la exclusión de Zelenski del diálogo con Rusia.

Trump especificó que el primer encuentro con su homólogo ruso se celebrará sin participación de Zelenski. "Y luego veremos qué podemos hacer con la segunda reunión", señaló.

El mandatario estadounidense añadió que no se ha comprometido a visitar Ucrania.

Al ser preguntado si considera a Ucrania como un participante en pie de igualdad en este proceso de paz, Trump respondió que es "una pregunta interesante", al tiempo que destacó que Kiev "tendrá que hacer las paces".

Asimismo, declaró que el secretario del Tesoro estadounidense, de visita en Kiev, debe traer de allí un documento que garantice la devolución de los fondos invertidos en apoyar a Ucrania.

Previamente, este miércoles, Trump mantuvo conversaciones telefónicas con Putin y Zelenski. Entre otras cosas, abordaron la resolución del conflicto ucraniano. "También hemos acordado que nuestros respectivos equipos inicien negociaciones inmediatamente", comentó Trump tras la conversación con Putin.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comunicó que Putin invitó a Moscú a su homólogo estadounidense. "Putin y Trump también acordaron continuar con los contactos personales, incluida la organización de reuniones cara a cara", dijo Peskov.

Noticia al Día / RT