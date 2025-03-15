Jueves 25 de septiembre de 2025
Internacionales

Trump ordena ataques contra hutíes en Yemen

También advirtió a Irán que detenga su apoyo al grupo rebelde y prometió que el país rendirá cuentas “plenamente” por las acciones de su representante

Por Christian Coronel

Trump ordena ataques contra hutíes en Yemen
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que ordenó una serie de ataques aéreos en Saná, la capital de Yemen, y prometió utilizar “una fuerza letal abrumadora” hasta que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, cesen sus ataques a la navegación a lo largo de un corredor marítimo vital. Los hutíes dijeron que nueve civiles murieron.

“Nuestros valientes combatientes llevan a cabo ataques aéreos contra las bases, líderes y defensas de misiles de los terroristas para proteger la navegación, el aire y los activos navales estadounidenses, y para restaurar la libertad de navegación”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “Ninguna fuerza terrorista impedirá que los buques comerciales y navales estadounidenses naveguen libremente por las vías fluviales del mundo”.

También advirtió a Irán que detenga su apoyo al grupo rebelde y prometió que el país rendirá cuentas “plenamente” por las acciones de su representante.

Esto ocurre dos semanas después de que el líder estadounidense enviara una carta a los líderes iraníes en la que ofrece un camino para reiniciar las conversaciones bilaterales entre los países sobre el programa de armas nucleares iraní, que Trump no permitirá que se vuelva operativo, según sus propias declaraciones.

Los hutíes reportaron una serie de explosiones en su territorio el sábado por la noche. Imágenes que circulaban en internet mostraban columnas de humo negro sobre el área del aeropuerto de Saná, que comprende una extensa instalación militar.

AP

