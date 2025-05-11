Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Trump pide a Ucrania aceptar "de inmediato" propuesta de Putin de reunirse en Turquía

El mandatario estadounidense, Donald Trump, pidió este domingo a Ucrania que acepte «de inmediato» la propuesta del presidente ruso, Vladímir…

Por María Briceño

Trump pide a Ucrania aceptar
Foto: agencia
El mandatario estadounidense, Donald Trump, pidió este domingo a Ucrania que acepte «de inmediato» la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de reunirse el jueves en Turquía, para que ambos puedan determinar si un acuerdo es posible.

El líder republicano indicó en su red, Truth Social, que «Rusia no quiere tener un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino que quiere reunirse el jueves, en Turquía, para negociar un posible fin del BAÑO DE SANGRE».

«Ucrania debería aceptar esto DE INMEDIATO. Al menos serán capaces de determinar si es posible o no un acuerdo, y si no lo es, los líderes europeos y EE.UU. sabrán cómo están las cosas, ¡y podrán actuar en consecuencia!».

Trump cuestionó la voluntad de Ucrania de llegar a un acuerdo con Putin.

«Está demasiado ocupado celebrando la victoria de la II Guerra Mundial, que no podría haber tenido lugar (¡ni de lejos!) sin Estados Unidos. REUNIÓN ¡¡¡YA!!!», concluyó el presidente con las habituales exclamaciones y mayúsculas con las que escribe sus mensajes en Truth Social.

Putin propuso el sábado por la noche a Ucrania comenzar negociaciones directas entre las partes el 15 de mayo en Estambul, ciudad que ya albergó en marzo de 2022 las primeras y únicas conversaciones entre las partes en más de tres años de guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó a la propuesta calificándola de «un primer paso» por parte del Kremlin para poner fin a la guerra, pero insistió en que primero debe haber un alto el fuego, antes de que Ucrania se siente a negociar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo en una entrevista difundida este domingo en la cadena ABC News que Putin «está haciendo todo lo posible para resolver el problema y alcanzar una solución por medios pacíficos y diplomáticos», pero que, «al no tener a mano medios pacíficos y diplomáticos, hay que continuar la operación militar». EFE

Lee también: Ucrania acusa a Rusia de bombardeo contra escuela en Kursk

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

Noticias Relacionadas

Al Dia

Colección de siete poemas de Mario Benedetti

El escritor uruguayo revoluciona la literatura latinoamericana con su estilo descriptivo en sus novelas y cautiva a los lectores con su poesía que conmueve el alma.
Al Dia

Huracán Erin gana potencia a categoría 4

No representa por ahora peligro directo en tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.
Sucesos

Un muerto y al menos nueve heridos dejó el vuelco de una buseta en la vía Punto Fijo-Coro

La víctima fatal del siniestro fue identificada como Jorge Luis Zárraga, de 55 años de edad. Informes preliminares indican que a bordo de la unidad iban un total de 37 pasajeros. Los heridos fueron llevados por autoridades de Protección Civil hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.
Al Dia

Gran Bazar se inundó y sufrió daños en su estructura tras fuerte aguacero

Según testigos, varias zonas del recinto habrían cedido ante la fuerza del agua, provocando alarma entre comerciantes y visitantes.

