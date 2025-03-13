Trump pide al Pentágono que prepare planes para retomar el Canal de Panamá, según NBC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Pentágono que prepare varios planes para su idea de retomar el control del Canal de Panamá, según informó este jueves la cadena NBC.

Entre los planes que baraja el Comando Sur estarían el envío de tropas estadounidenses en coordinación con las autoridades panameñas, o la opción más drástica del uso de la fuerza.

Según NBC, que cita a dos funcionarios estadounidenses conocedores de los planes, todo depende de la cooperación que los militares panameños acuerden tener con Washington.

Trump ha repetido en múltiples ocasiones en las últimas semanas su interés de retomar el control del Canal de Panamá, que asegura ha caído en manos chinas, algo que la nación centroamericana niega.

La última vez fue durante su discurso ante el Congreso la semana pasada, cuando aseguró que Estados Unidos «recuperará» esa infraestructura.

Lee también: "Ya lo veremos": Trump responde a Mulino luego de rechazar amenaza de devolución del canal de Panamá

Noticia al Día/Información de EFE