Trump promete prosperidad para latinos en EEUU

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), prometió este martes traer prosperidad económica a los latinos en Estados Unidos…

Por A Vargas

Trump promete prosperidad para latinos en EEUU
Foto: Getty Images
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), prometió este martes traer prosperidad económica a los latinos en Estados Unidos a la vez que estigmatizó como «criminales» a los migrantes recién llegados al país, en un mitín en el estado clave de Pensilvania donde el voto de los hispanos será decisivo.

El evento de campaña, en donde también participó el senador de origen cubano Marco Rubio, llega después de que los comentarios xenofóbicos de un comediante durante un mitin de Trump en Nueva York sobre los latinos y sobre Puerto Rico causarán rechazo por parte de ambos lados del espectro político.

En Allentown, una ciudad de mayoría hispana con una importante presencia puertorriqueña, el republicano dijo que la «toda la comunidad hispana estará muy agradecida con él» si llega a la presidencia.

«Les traeré el mejor futuro a los puertoriqueños y a los hispanoestadounidenses (…) cuidaré de sus familias, defenderé la religión y traeré de vuelta puestos de trabajo, riqueza y fábricas», prometió Trump a sus seguidores.

El exmandatario no se refirió al discurso del comediante Tony Hinchcliffe, que tildó a Puerto Rico -una isla que forma parte de EE.UU. bajo la figura de estado libre asociado- de una «isla flotante de basura».

Esta tarde, Trump se distanció del humorista, asegurando que «no lo conocía» y su campaña insistió poco después del mitin el domingo en Nueva York en que sus ideas no representan a las de la campaña.

En el evento de este martes en Pensilvania, el candidato republicano aseguró que como presidente (2017-2021) hizo más por Puerto Rico que «ningún otro mandatario» en la historia del país.

La respuesta del Gobierno de Trump al Huracán María, el más fuerte en pasar por la isla en 100 años y en el que murieron más de 3.000 personas, ha sido duramente criticada.

Un informe del Gobierno federal comprobó que funcionarios de la Administración republicana retrasaron «inncesariamente» el envío de un paquete de ayuda de 20.000 millones de dólares tras el paso de la tormenta.

A su vez, el presidente negó en varias ocasiones la cifra oficial de muertos en el Huracán, acusando a la entonces oposición demócrata de querer «hacerlo ver mal».

Durante más de una hora de discurso en Allentown, Trump repitió su narrativa anti-migrante, asegurando que EE.UU. se ha convertido en un «basurero» por la llegada de migrantes en la frontera sur.

«Nos han invadido (…) son asesinados, narcotraficantes, pandilleros, son de lo peor», subrayó el exmandatario, en referencia a las miles de personas que han migrado hacia EE.UU. por tierra en los últimos años, muchos de ellos buscando asilo y huyendo de inestabilidad y violencia en países como Venezuela, Haití u Honduras.

Pensilvania es un estado clave en estas elecciones; Biden ganó en 2020 por solo 81.000 votos y las encuestas predicen un resultado similiar este año, la vicepresidenta Kamala Harris aventajando a Trump por solo 0.2 puntos porcentuales, según el agregador de encuestas 538.

Más de 580.000 latinos podrán votar este año en las elecciones en este estado, representando un 6% de todos la población de la región, según datos de la Universidad de California en Los Angeles.

EFE

