Trump propone plan de paz para Gaza con condiciones a Hamás

La Casa Blanca publicó este lunes el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos y plantea un "fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan"

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
La Casa Blanca publicó este lunes el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos y plantea un "fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan".

A su vez, Hamás y otros grupos deben aceptar no participar en la administración del enclave, ni directa ni indirectamente. Para los miembros de Hamás que acepten deponer las armas, está prevista una amnistía.

Un "gobierno transitorio temporal"

El documento del líder estadounidense estipula que Gaza será administrada por un "gobierno transitorio temporal integrado por un comité palestino tecnocrático y apolítico".

Se señala que este comité estará formado por "palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo transitorio internacional, la ‘Comisión de Paz’, que estará presidida por Trump y contará con otros miembros, incluido el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair.

El plan también señala que Israel no ocupará ni anexionará el enclave. Asimismo, Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. El Ejército israelí deberá retirarse del enclave tan pronto como se desplieguen las tropas internacionales en la zona.

El documento tampoco prevé el desplazamiento forzoso de los residentes de Gaza, y aquellos que hayan tenido que salir podrán regresar al enclave. El plan se ha publicado en el marco de la reunión de Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se está celebrando en la Casa Blanca.

Resumen de los 20 puntos:

  • Gaza debe ser una zona libre de terrorismo.
  • Reconstrucción para mejorar la vida de los gazatíes.
  • Fin inmediato de la guerra si ambas partes aceptan: retirada israelí y alto al fuego.
  • Todos los rehenes, vivos o muertos, serán liberados en 72 horas.
  • Israel liberará prisioneros palestinos tras el retorno de los rehenes.
  • Miembros de Hamas tendrán amnistía si entregan sus armas; quienes lo deseen podrán salir de Gaza con salvoconducto.
  • Entrada inmediata de ayuda humanitaria y rehabilitación de infraestructura y hospitales
  • Distribución de ayuda gestionada por ONU, Cruz Roja y agencias neutrales.
  • Gaza será administrada por un comité tecnócrata palestino bajo supervisión internacional encabezada por Trump.
  • Plan económico internacional para reconstruir Gaza y atraer inversiones.
  • Creación de una zona económica especial con ventajas comerciales.
  • Nadie será obligado a irse; quienes lo hagan podrán regresar.
  • Hamás y otras facciones no gobernarán; Gaza será desmilitarizada bajo control internacional.
  • Países regionales garantizarán que Gaza no represente una amenaza.
  • Creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, apoyada por EE.UU., Egipto y Jordania.
  • Israel no ocupará ni anexará Gaza; se retirará gradualmente conforme haya seguridad.
  • Si Hamás rechaza el plan, la ayuda se aplicará en zonas libres de terrorismo.
  • Establecimiento de un diálogo interreligioso para promover la coexistencia entre palestinos e israelíes.
  • Condiciones para abrir camino hacia la autodeterminación y un Estado palestino.
  • EE.UU. impulsará un diálogo político entre Israel y Palestina hacia la convivencia pacífica.

Noticia al Día / RT

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump propone plan de paz para Gaza con condiciones a Hamás

La Casa Blanca publicó este lunes el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos y plantea un "fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan"
Al Dia

Diosdado Cabello invitó a sumarse al Consejo nacional de Soberanía y Paz

"¡El que ama este país vaya!", dijo, al calificar como extraordinaria la iniciativa.

Al Dia

Canto Baralt funde monólogos de colores en una metáfora escatológica sobre el país

La velada del pasado sábado 27 de noviembre así lo ha corroborado, cuando la Compañía Residente Canto Baralt estrenó su delirante espectáculo Monólogos de Colores
Internacionales

Tribunal de Colombia suspendió la bebida panelada por contener potente edulcorante: Habrían engañado al consumidor

La decisión se basa en una demanda del Ministerio de Agricultura

