Domingo 10 de agosto de 2025
Trump propone que las personas sin hogar sean reubicadas fuera de Washington

El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea "más segura y (más) hermosa que nunca"

Por Andrea Guerrero

Trump propone que las personas sin hogar sean reubicadas fuera de Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de EEUU. Foto: EFE/ Kent Nishimura / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a las personas sin hogar a abandonar Washington "inmediatamente", asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio lejos de la capital.

El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea "más segura y (más) hermosa que nunca".

"Las personas sin hogar deben irse, inmediatamente. Les daremos alojamiento, pero lejos de la capital", escribió en su plataforma Truth Social.

Mensaje de Trump

Dirigiéndose a "los criminales" advirtió luego: "No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen".

Según el informe anual del Departamento de Vivienda, en 2024 Washington tenía más de 5.600 personas en situación de calle, ocupando el puesto 15 entre las principales ciudades de Estados Unidos en ese plano.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal.

Noticia al Día / EFE

