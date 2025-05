Trump: "Putin está jugando con fuego"

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió este martes 27 de mayo, contra su homólogo ruso, Vladímir Putin, afirmando que "está jugando con fuego".

"De lo que no se da cuenta Vladímir Putin es de que, si no fuera por mí, a Rusia ya le habrían pasado muchas cosas realmente malas, y me refiero a realmente malas. Está jugando con fuego", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

No es la primera que el mandatario estadounidense critica a Putin. Así, Trump escribió el pasado domingo que siempre ha tenido muy buena relación con el líder ruso, pero "algo le ha pasado". "¡Se ha vuelto absolutamente loco!", agregó.

En la misma publicación, en Truth Social, volvió a arremeter contra el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, en particular porque "causa problemas" con todo lo que dice. "Zelenski no le hace ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare", escribió.

