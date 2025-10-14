Martes 14 de octubre de 2025
Internacionales

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

En declaraciones a la prensa, los mandatarios se halagaron mutuamente

Por Christian Coronel

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Javier Milei, presidente de Argentina, en la Casa Blanca este martes y dejó claro su respaldo para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En declaraciones a la prensa, los mandatarios se halagaron mutuamente y Trump señaló: "Usted va a ganar la elección. Vamos a respaldarlo hoy, respaldarlo completamente".

El presidente estadounidense anticipó que el partido de Milei, La Libertad Avanza, va a mejorar en las encuestas después del encuentro de este martes, porque "a mucha gente en Argentina le caigo bien".

Milei, por su parte, afirmó que se sentía muy honrado por la invitación de Trump y lo felicitó por el acuerdo de cese al fuego en Gaza.

En sus respuestas a los periodistas, Trump sugirió que la continuación de dicho apoyo depende de que Milei gane la elección presidencial de 2027. "Si pierde, no vamos a ser tan generosos con Argentina", afirmó luego de pintar un escenario en el que Milei se enfrenta a la "extrema izquierda". "Si pierde, nos vamos".

Trump y Milei sostienen una estrecha relación de amistad y admiración mutua cimentada en sus evidentes coincidencias ideológicas. "Es un muy buen amigo, luchador y GANADOR", escribió recientemente en su cuenta de Truth Social el presidente estadounidense.

Altos funcionarios y otros políticos republicanos tampoco han escatimado en halagos al presidente argentino y su política económica.

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE.UU., afirmó en la Casa Blanca este martes que Milei está "luchando contra 100 años de mala política económica".

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Noticias Relacionadas

Al Dia

Se registró accidente de tránsito en el sector Indio Mara

Hasta el momento no se han reportado heridos
Al Dia

Nueva masacre se registró en Ecuador: ocho cuerpos fueron hallados en una carretera

Los cuerpos fueron encontrados con señales de tortura y signos de disparos de armas de fuego
Al Dia

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamás al mencionar a Messi: Espera emocionada el reencuentro con sus nietos liberados

Ariel y David Cunio recuperaron la libertad el último lunes como parte del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista. “Unas ganas de abrazarlos tengo“, dijo la abuela.
Al Dia

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

El presidente de EEUU acompañó su post con un video en el que se observa a una pequeña embarcación siendo apuntada a distancia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025