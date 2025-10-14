Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Javier Milei, presidente de Argentina, en la Casa Blanca este martes y dejó claro su respaldo para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En declaraciones a la prensa, los mandatarios se halagaron mutuamente y Trump señaló: "Usted va a ganar la elección. Vamos a respaldarlo hoy, respaldarlo completamente".

El presidente estadounidense anticipó que el partido de Milei, La Libertad Avanza, va a mejorar en las encuestas después del encuentro de este martes, porque "a mucha gente en Argentina le caigo bien".

Milei, por su parte, afirmó que se sentía muy honrado por la invitación de Trump y lo felicitó por el acuerdo de cese al fuego en Gaza.

En sus respuestas a los periodistas, Trump sugirió que la continuación de dicho apoyo depende de que Milei gane la elección presidencial de 2027. "Si pierde, no vamos a ser tan generosos con Argentina", afirmó luego de pintar un escenario en el que Milei se enfrenta a la "extrema izquierda". "Si pierde, nos vamos".

Trump y Milei sostienen una estrecha relación de amistad y admiración mutua cimentada en sus evidentes coincidencias ideológicas. "Es un muy buen amigo, luchador y GANADOR", escribió recientemente en su cuenta de Truth Social el presidente estadounidense.

Altos funcionarios y otros políticos republicanos tampoco han escatimado en halagos al presidente argentino y su política económica.

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE.UU., afirmó en la Casa Blanca este martes que Milei está "luchando contra 100 años de mala política económica".

President Donald J. Trump and President of Argentina Javier Milei @JMilei. 🇺🇸🤝🇦🇷 pic.twitter.com/YAz1d57jkC — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

