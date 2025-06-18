Martes 23 de septiembre de 2025
Internacionales

Trump sobre atacar Irán: Nadie sabe lo que voy a hacer

“Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, respondió el mandatario al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre una posible intervención

Por Andrea Guerrero

Trump sobre atacar Irán: Nadie sabe lo que voy a hacer
Foto: Trump pausó su programa de redadas indiscriminadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó este miércoles abierta la posibilidad de un ataque militar contra Irán y aseguró que “nadie sabe” cuál será finalmente su decisión.

“Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, respondió el mandatario al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre una posible intervención.

“Puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto”, agregó.

El presidente explicó que dio a la República Islámica un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y que, en el día 61, Israel inició bombardeos contra instalaciones de enriquecimiento de uranio en territorio iraní.

Trump también se refirió al mensaje que publicó el martes en redes sociales, dirigido a Teherán, en el que escribió “rendición incondicional”. Según dijo, con esa frase se refería a que Irán llegue al punto de decir: “Ya no aguanto más, me rindo”.

Noticias Relacionadas

Al Dia

“Ya me puedo morir tranquilo”: Silvestre Dangond tras llenar el Metropolitano de Barranquilla con ‘El último baile’

El cantante Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella enloquecieron Barranquilla con el concierto que ofrecieron la noche del pasado sábado 20…
Farándula

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

La filmografía de Tim Burton incluye películas icónicas como Beetlejuice (1988), Batman (1989), El joven manos de tijera (1990), Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La novia cadáver (2005), Alicia en el País de las Maravillas (2010) y Dumbo (2019)
Internacionales

La policía paró a Macron en Nueva York y riendo llamó a Trump: ‘Todo está congelado por ti’

Macron se apoyó sobre un rodado, tomó su teléfono y llamó a Trump. “¿Cómo estás? Adiviná qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cortado por vos”, le dijo entre risas el mandatario francés a su par estadounidense, según aseguraron los medios locales
Al Dia

Julio Iglesias: A los 82 años convive a las mil maravillas con la soledad

Ha negado tajantemente que esté dispuesto a dejar de cantar. En una de sus últimas apariciones afirmó: «En estos últimos años me han “matado” varias veces.»

