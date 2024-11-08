Martes 26 de agosto de 2025
Internacionales

Trump sobre migrantes: No se van a quedar aquí

Este jueves 6 de noviembre, el presidente electo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se refirió a su promesa de…

Por Andrea Guerrero

Este jueves 6 de noviembre, el presidente electo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se refirió a su promesa de campaña de llevar a cabo “mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos”.

"No es una cuestión de precio. No es… realmente, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio", expresó Trump a NBC News. 

Además, destacó que otra de sus prioridades al asumir el cargo en enero del 2025, será hacer que la frontera sea “fuerte y poderosa”.

“Obviamente tenemos que hacer que la frontera sea fuerte y poderosa y, al mismo tiempo, tenemos que hacerlo, queremos que la gente venga a nuestro país (…) pero tienen que venir con amor por el país. Tienen que venir legalmente”, dijo. 

Trump también destacó la diversa coalición de votantes que atrajo, señalando los avances que logró entre los votantes latinos, jóvenes, las mujeres y los asiático-americanos a partir de 2020.

Noticia al Día / Diario 2001

