Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, la posibilidad de que España sea expulsada de la OTAN debido a su incumplimiento de los compromisos de gasto en defensa.

Durante una conversación en el Despacho Oval, Trump expresó: "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente".

El mandatario estadounidense subrayó la importancia de que los miembros de la alianza incrementen su presupuesto de defensa hasta el 5% de su PIB, señalando que España no ha cumplido con este objetivo.

"Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España", sugirió Trump a Stubb, añadiendo que la mayoría de los países pensaron que este aumento no se llevaría a cabo, pero que se logró de manera casi unánime.

Reiteró que España es el único país que se encuentra rezagado en cuanto a sus compromisos de gasto en defensa.

Noticia al Día