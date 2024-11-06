Trump toma ventaja con 266 frente a los 219 de Kamala Harris: Se necesitan 270 votos electorales para ganar

Donald Trump ha ganado las elecciones frente a Kamala Harris con una victoria arrolladora tras vencer en tres estados clave como son Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania, mientras sigue el recuento en otros estados bisagra. En todos ellos, el magnate va por delante.

Pero lo que es seguro es que ya tiene los 270 votos del Colegio Electoral para volver a la Casa Blanca en enero de 2025. Miembros de la campaña de Trump y simpatizantes congregados en el centro de convenciones de West Palm Beach mantienen el optimismo, mientras esperan a que el republicano aparezca para hacer una valoración de la noche. "He ganado", dijo el expresidente a sus seguidores al llegar a la fiesta de su partido para seguir el recuento, aunque todavía no había resultados definitivos. El magnate prometió "arreglar con urgencia" los problemas del país e hizo un llamamiento a la unidad.

Kamala Harris ha perdido las elecciones por una gran diferencia con respecto al republicano. La demócrata no saldrá a dar un discurso esta noche. Gran decepción para los votantes progresistas de Estados Unidos. A partir de ahora comienza una nueva etapa, con un Trump decidido a llevar a cabo todas sus políticas en materia económica, con una mayor desregulación de los mercados, manos dura contra la inmigración y más aranceles para los productos europeos, canadienses y, sobre todo, para China.

