Trump y Putin se reunirán en EEUU el 15 de agosto

El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló este viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el próximo 15 de agosto en Alaska.

"La tan esperada reunión (…) tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. "Próximamente se ofrecerán más detalles", agregó.

Reunión entre Putin y Trump

El Kremlin y la Casa Blanca han llegado a un acuerdo para organizar una reunión entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, y ya han iniciado los preparativos correspondientes.

El encuentro se acordó durante la visita a Moscú del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, quien se reunió este miércoles con el mandatario ruso.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, comunicó este jueves que la reunión está prevista para la próxima semana, aunque aún no se ha concretado una fecha exacta. Añadió que el lugar de las conversaciones ya está prácticamente definido y el Kremlin lo dará a conocer más adelante. Además, el líder ruso indicó que Moscú cuenta con "muchos amigos dispuestos a ayudar" en la organización del encuentro.

Noticia al Día / RT