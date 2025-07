Trump: Zelenski no debe atacar Moscú

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Ucrania no debe atacar la capital rusa, Moscú.

Así, el mandatario estadounidense reaccionó a la información publicada por Financial Times y The Washington Post de que supuestamente, en su conversación con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, lo había alentado a atacar el interior del territorio ruso, incluidas las ciudades de Moscú y San Petersburgo, para presionar al presidente del país, Vladímir Putin.

Así, WP, citando a su informante, transmitió que el líder estadounidense le habría preguntado al líder de Kiev por qué todavía no había atacado Moscú. Ante ello, Zelenski respondió que lo haría si Washington le suministra más armas a Kiev. "Podemos si nos dan las armas", cita WP su respuesta.

A su vez, el líder del país norteamericano habría aseverado que Ucrania necesita ejercer más presión sobre Rusia y no solamente sobre Moscú, sino también sobre San Petersburgo, la segunda ciudad más importante del país euroasiático.

Mientras, desde FT informaron que Trump le habría preguntado a Zelenski si las fuerzas ucranianas son capaces de atacar tanto Moscú como San Petersburgo, a lo que el líder de Kiev dio una respuesta afirmativa, pero con una condición, que ya mencionó WP: el suministro de más armas. De acuerdo con el medio, Trump expresó su respaldo a la idea, describiendo la estrategia como destinada a "hacerles sentir el dolor" y forzar al Kremlin a sentarse a la mesa de negociaciones.

‘Ultimátum’ de 50 días

En sus declaraciones ante la prensa, Trump no solamente sentenció que Zelenski no debe atacar la capital rusa, sino también recordó que está "del lado de la humanidad", por lo que quiere que "cese la matanza" en el conflicto ucraniano.

Por otro lado, advirtió que si Rusia y Ucrania no logran concertar un acuerdo de paz en 50 días —el ultimátum que dio a Moscú el lunes— "será muy malo". "Los aranceles van a continuar y otras sanciones también", aseguró el mandatario, refiriéndose a su amenaza de imponer aranceles secundarios de hasta el 100 % a los socios comerciales de Rusia.

"No creo que 50 días sean mucho tiempo y podría ser antes. Ustedes deberían haberle hecho esas preguntas a [el expresidente Joe] Biden. ¿Por qué nos metió en esta guerra? […] ¿Saben por qué nos metió? Porque es un tonto, por eso", arremetió Trump.

En paralelo, sostuvo que Washington no planea suministrar misiles de largo alcance a Kiev. "No, no planeamos hacerlo", respondió a una pregunta al respecto.

Previamente, comentando dichos reportes mediáticos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, los desmintió e indicó que se trata de periódicos que a menudo sacan palabras fuera de contexto. "Financial Times es conocido por sacar palabras fuera de contexto para conseguir ‘clics’ porque su periódico se está muriendo", aseveró. "El presidente Trump solo hizo una pregunta, no alentaba más matanzas. Está trabajando incansablemente para detener las matanzas y poner fin a esta guerra", aseguró la vocera.

Cabe recordar que la capital rusa ha sido blanco de varios ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados. Así, en marzo, las fuerzas de defensa antiaérea derribaron 91 drones lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la provincia de Moscú. Recientemente, del 10 al 11 de julio, las fuerzas rusas interceptaron 155 drones, 11 de ellos sobre la provincia de Oriol y la de Moscú.

Noticia al Día / RT