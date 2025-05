Ucrania afirma que Rusia atacó con un dron la central nuclear de Chernobyl

Ucrania denunció que durante la madrugada del 14 de febrero, un dron ruso impactó en el techo de la estructura de Confinamiento Seguro de la central nuclear de Chernobyl, provocando un incendio que fue controlado en minutos por el equipo de bomberos de la instalación.

"Un avión no tripulado de ataque ruso con una ojiva de alto poder explosivo impactó contra el refugio que protege al mundo de la radiación en la destruida 4ª unidad de energía. Los niveles de radiación no han aumentado y se están controlando constantemente. Según las evaluaciones iniciales, el daño al refugio es significativo", manifestó Volodímir Zelenzki, presidente de Ucrania.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó la acusación ucraniana: "No dispongo de información exacta, pero sé una cosa: no se puede hablar de ataques contra infraestructuras nucleares o instalaciones de energía nuclear. Por lo tanto, cualquier afirmación en este sentido no es cierta. Los militares rusos no hacen esto. Lo más probable es que se trate de otra provocación, de un montaje”.

El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que no se han encontrado indicios de una brecha en la contención interna de los restos del reactor 4 y que los niveles de radiación dentro y fuera de la instalación permanecen normales y estables.

Noticia al Dia