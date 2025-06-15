Un fallecido y cinco heridos dejó el terremoto de magnitud 6,1 en Lima

Un hombre falleció este domingo y otras cinco personas resultaron heridas en Lima, a raíz del terremoto de magnitud 6,1 que sacudió la capital de Perú y la vecina provincia portuaria del Callao, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El reporte compartido en la red social X detalló que la víctima mortal se produjo en el distrito de Independencia, en el norte de Lima, y que los heridos están siendo atendidos en diferentes nosocomios de la capital peruana, donde también se informó de daños en vías de comunicación y establecimientos de salud.

Sobre el fallecido, los medios locales informaron que se trata de un conductor de mototaxi (un pequeño vehículo de transporte de pasajeros), a quien le cayó parte de una pared desde el piso elevado de una vivienda, cuando se acercó a verificar los daños que había sufrido su vehículo, que había sido afectado por el impacto de escombros.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Energía y Minas también reportó la interrupción del servicio eléctrico en los distritos de Villa El Salvador, Ventanilla, Ancón y Pachacamac, añadió el reporte del COEN.

Tras el sismo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió a verificar los reportes de daños materiales en Lima y Callao en la sede del COEN, ubicado en el distrito de Chorrillos, donde también se reportaron deslizamientos de piedras en el malecón hacia el océano Pacífico.

En declaraciones al canal estatal TV Perú, la mandataria pidió tranquilidad a la población tras reportar el sismo de "regular intensidad" con epicentro a 30 kilómetros de la vecina provincia portuaria del Callao.

"Estamos viendo el reporte en el COEN, la información que nos dan, probablemente, no nos dan la certeza, y vamos a ir a verificar que ha caído una pared en el Callao, es una versión, y en Independencia, es otra versión", manifestó Boluarte poco antes de que se confirmara la información sobre el fallecido.

La gobernante, que estaba acompañada de varios ministros y autoridades de la Defensa Civil, agregó que se estaba verificando toda la información para poder atender la emergencia.

Asimismo, anunció que también iba a verificar la caída de piedras en el malecón de la Costa Verde, en el circuito de playas de Lima, que "haya podido restringir el transito", tal como mostraron imágenes compartidas en las redes sociales tras el sismo.

Boluarte recordó que Perú es un país altamente sísmico, pero dijo que "la serenidad y la calma harán que haya menos víctimas" en este tipo de emergencias.

