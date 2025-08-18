Lunes 18 de agosto de 2025
Internacionales

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Otras cuatro personas perecieron buscando comida

Por Candy Valbuena

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza
Foto: Abdel Kareem Hana / Associated Press
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una persona murió este lunes, 18 de agosto al caerle encima un paquete de ayuda humanitaria lanzado desde un avión y otras cuarto fallecieron al ir a buscar comida en el sur de Gaza, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser.

El centro hospitalario, ubicado en sur, reportó la muerte de un hombre llamado Saber Mohammed al Zamli al caerle la ayuda lanzada desde el aire, un método que usan varios países para intentar paliar la falta de comida en Gaza pero que denuncian las organizaciones humanitarias y las autoridades gazatíes por la escasez de ayuda que supone (en comparación con los camiones que pueden entrar por tierra) y el peligro en el que pone a la población.

Según informaron fuentes locales a EFE, este lunes por la mañana se realizaron dos lanzamientos aéreos sobre la Franja de Gaza.

El Ejército israelí indicó que ayer domingo nueve países, entre ellos Dinamarca e Indonesia, lanzaron 161 paquetes de comida sobre el enclave palestino.

Otros fallecidos

Además, el hospital Nasser registró este lunes otros tres hombres muertos -sin concretar las causas- mientras intentaban coger ayuda de camiones que circulaban por la zona del eje de Morag (sur) y un cuarto cuando intentaba recoger comida de un punto de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés).

Ante la presión internacional por el repunte de muertes por desnutrición en Gaza, Israel anunció a finales de julio "pausas humanitarias" en algunas rutas para permitir la entrada de camiones de ayuda. Sin embargo, autoridades locales denuncian que gran parte de la carga es descargada por la población y saqueada por bandas armadas antes de que pueda ser distribuida.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, replicada por la ONU, "en Gaza se han alcanzado dos de los tres umbrales de hambruna: la caída en picado del consumo de alimentos y la malnutrición aguda".

De acuerdo a los datos ofrecidos por las autoridades israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 camiones diarios en el enclave palestino, desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios. Las organizaciones humanitarias consideran que se requieren un mínimo de 500 para cubrir las necesidades de la población.

Casi 62 mil personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según los datos ofrecidos por las autoridades gazatíes, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.

Lee también: Petición de Madonna al Papa León en favor de los niños de Gaza: "Vaya antes de que sea demasiado tarde" 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Dos nuevas ondas tropicales entrarán al país esta semana: Pronostican lluvias en áreas del Lago de Maracaibo este lunes 18-Ago

Dos nuevas ondas tropicales entrarán al país esta semana: Pronostican lluvias en áreas del Lago de Maracaibo este lunes 18-Ago

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Noticias Relacionadas

Internacionales

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Otras cuatro personas perecieron buscando comida

Internacionales

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

Algunas carreteras se han visto afectadas por la caída de vegetación y tendido eléctrico, pero el caso más grave fue el desbordamiento del río Blanco
Al Dia

En Bolivia comienzan a cerrar las mesas electorales tras ocho horas de votación

Los bolivianos votan este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio, 2025-2030.
Internacionales

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Incendios que arrasan Portugal, con 10 grandes fuegos concentrados en el norte y el centro del país.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025