Un muerto en el cuarto tiroteo en tres días en Bruselas

Las autoridades de Bruselas confirmaron este viernes que una persona murió en un nuevo tiroteo ocurrido la noche del jueves en la comuna de Anderlecht, y atribuyeron los seguidos episodios a una disputa relacionada con drogas.

La zona de Anderlecht, en la periferia de la capital belga, fue escenario de tiroteos las tres últimas noches, aunque en la madrugada del miércoles se registraron también disparos en un barrio más próximo al centro de Bruselas, Saint-Josse-ten-Noode.

El miércoles, después de un incidente con armas de fuego, las cámaras de seguridad de una estación del metro grabaron a dos encapuchados que escapaban del lugar, uno de ellos con un fusil de tipo kaláshnikov.

El alcalde de la comuna de Anderlecht, Fabrice Cumps, dijo este viernes a una radio local que la violencia está relacionada con una disputa entre bandas rivales por el control de los puntos de venta de drogas.

En los últimos años, Bélgica, que cuenta con uno de los puertos más grandes del mundo en Amberes, se convirtió en un centro fundamental para la entrada de drogas a todo el continente europeo.

Varias ciudades del norte del país han registrado un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico. En Bruselas, la prensa local mencionó que en 2024 se produjeron 89 episodios con disparos, con un saldo de nueve muertos.

Noticia al Dia / AFP