Un muerto en incendios forestales que azotan España

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales

Por Christian Coronel

Un muerto en incendios forestales que azotan España
Un hombre murió este martes 12 de agosto en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid. Este es el primer fallecido de los numerosos fuegos que afectan a una España en plena ola de calor sofocante.

"Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos", escribió la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso en la red social X.

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales. El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche atizado por rachas de viento de 70 km/h.

Cientos de vecinos de urbanizaciones fueron evacuados y uno resultó herido "con dolor torácico", según las autoridades. "En apenas 40 minutos, [el fuego] ha avanzado 6 kilómetros", explicó por la noche a la prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid.

Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verse acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas. Estos dos nuevos incendios se unen a las decenas de otros que afectan a España este martes, y que han obligado a miles de personas a abandonar sus residencias.

Noticia al Día / AFP

Noticias Relacionadas

Al Dia

Petición de Madonna al Papa León en favor de los niños de Gaza: "Vaya antes de que sea demasiado tarde"

"Santo padre, por favor ve a gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Los niños del mundo pertenecen a todos".
Al Dia

Ministro de Defensa colombiano: "No tenemos el cuerpo de Aldinever, ni certeza de relación con muerte de Miguel Uribe"

El Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quien ofrezca información relevante
Nacionales

Asociación Venezolana de Massachusetts presenta demanda por eliminación de parole humanitario

Los demandantes piden al tribunal que revoque la terminación del parole y la autorización de trabajo
Internacionales

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Según Carbon Brief, con sede en el Reino Unido, se predice que 2025 será el segundo o tercer año más cálido registrado

