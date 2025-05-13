Lunes 18 de agosto de 2025
Internacionales

Un muerto y dos heridos al incendiarse globo aerostático en Zacatecas

La dependencia abrió una investigación del caso por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas.

Por Ernestina García

Un muerto y dos heridos al incendiarse globo aerostático en Zacatecas
Foto: un muerto y dos heridos en México
El pasado domingo, ocurrió un accidente aéreo en un festival de globos aerostáticos en el municipio de Enrique Estrada, en el norteño estado mexicano de Zacatecas, dejó un muerto y dos heridos, informó la fiscalía general local.

La dependencia abrió una investigación del caso por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas.

“Lamento informar que, durante la celebración del Primer Festival del Globo, enmarcada en la Feria Enrique Estrada 2025, organizada por el ayuntamiento de este municipio, una persona perdió la vida tras un lamentable incidente mientras se encontraba a bordo de un globo aerostático. De inmediato, autoridades acudieron al lugar para brindar atención y apoyo a las personas afectadas”, manifestó Reyes Mugüerza en una publicación de facebook.

“Se ha logrado obtener la identidad de dos de las personas responsables de la organización del evento, mismas que abandonaron el lugar del hecho”, agregó la fiscalía en un comunicado.

Según reportes de medios locales, el accidente se registró cuando la canastilla de un globo que estaba aún cerca del suelo se incendió, perdió el control y comenzó a elevarse con al menos una persona a bordo que se colgó de una cuerda para evitar el fuego.

La persona que colgaba cayó al suelo instantes después desde cierta altura y no sobrevivió al impacto.

Este es al menos el segundo accidente fatal relacionado con el vuelo de globos aerostáticos en México. En 2023, dos personas murieron y una más resultó herida luego que un incendio en el globo provocara su desplome.

Noticia al Día/CNN

