Un niño muerto y más de diez heridos dejó otro ataque en el Catatumbo: Un dron con explosivos causó la tragedia

Un niño muerto y más de diez heridos dejó otro ataque con explosivos en el Catatumbo, al norte de Santander en Colombia.

Lee también: Al menos 21 muertos y más de mil personas sin electricidad en Missouri y Kentucky tras el paso de varios tornados

Luis Antonio Aragón Vaca, de 12 años es el menor de edad que murió en medio de esos hechos, que dejó otros lesionados.

La comunidad brindó asistencia a la personas heridas en medio de la confrontación armada entre el ELN y disidencias de las FARC en el Catatumbo, que tiene cuatro meses.

La comunidad brindó asistencia a la personas heridas en medio de la confrontación armada entre el ELN y disidencias de las FARC en el Catatumbo, que ya completa cuatro meses.

Comunicado de rechazo a los ataques

A través de un comunicado, la Asociación Campesina del Catatumbo ( ASCAMCAT) expresó su rechazo ante este ataque contra la población civil y que habría sido perpetrada por las disidencias de las Farc.

«La Asociación Campesina del Catatumbo denuncia con profunda consternación el asesinato de un Luis Antonio Aragón Vaca, campesino de 12 años y a su madre, Marli Floredis Aragón Vaca quien resultó herida, en este hecho ocurrido en la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú… el incidente fue causado por la utilización de drones en medio de los enfrentamientos armados entre el frente 33 y el ELN», señala el documento.

La asociación precisó que «esta acción terrorista viola flagrantemente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la utilización de drones en áreas civiles pone en riesgo la vida de personas inocentes, especialmente niños y niñas y causan daños irreparables a las comunidades afectadas».

Según ASCAMCAT, el ataque de drones registrado en la zona dejó heridos varios integrantes de la comunidad, los cuales fueron identificados como Edgar Giovanny Contreras, Flor María Contreras, Leonardo estiven Garavito, Jeiler Jhoan Contreras, Maryury Raquel Ortega, Deisy Girenis Contreras, Roque Julio Ortega, Jhoana Vargas, Dainer Ortega, Daira Julieth Ortega y Dayly Giret Ortega.

ELN negó ataques con drones en Catatumbo y señaló alianza entre disidencias de las Farc y Ejército Nacional

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado, negó su participación en los recientes ataques con drones ocurridos en la región del Catatumbo y atribuyó la responsabilidad de los hechos al Frente 33, perteneciente a las disidencias de las Farc, y al Ejército Nacional.

Según el documento emitido por el grupo insurgente el 16 de mayo, los ataques, que tuvieron lugar el 15 de mayo en las veredas 20 de Julio, Nuevo Horizonte y Tres Aguas, dejaron un saldo trágico, incluyendo la muerte de un menor de edad y varios heridos, entre ellos, más niños y una mujer.

En el comunicado del ELN se detalló que los ataques consistieron en el lanzamiento de explosivos desde drones y bases militares, lo que habría afectado gravemente a la población civil de los municipios de Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander.

Así mismo, en la supuesta misiva, el grupo insurgente acusa a lo que denomina una “alianza criminal” entre el Frente 33 y el Ejército Nacional de coordinar estas acciones.

Noticia al Día/Infobae