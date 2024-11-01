Un sacerdote hindú le afirmó a sus creyentes que podía volar y murió al caer desde una montaña

Un sacerdote hindú de 49 años, murió al caer de una montaña en La India.

El religioso le afirmó a sus creyentes que podía volar y realizó un ritual en una montaña para demostrarles lo que decía.

El hombre llevó a muchas personas a la cima para demostrarles que tenía la capacidad de volar y sus creyentes comenzaron a grabar.

En la grabación se podía oír el sonido de una campana y tambores, y apreciar al sacerdote hindú sin camisa y agitando repetidamente una campana, antes de añadir peso extra sobre sus hombros.

El religioso se preparó para volar mientras decenas de personas le observaban. El hombre, saltó y cayó al vacío, muriendo minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Noticia al Día / RT