Un temblor de magnitud 5,2 se siente en la costa norte de Perú, sin reportes de daños

Un sismo de magnitud 5,2 se sintió este miércoles 14 de mayo, en el océano Pacífico frente a la costa de la región peruana de Piura, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, pocos minutos después de que se registrara otro de magnitud 4,1, informaron fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se registró a las 15.13 horas (20.13 GMT) con epicentro pleno océano, a 61 kilómetros al suroeste del distrito de Sechura, en la provincia que lleva el mismo nombre, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la red social X.

Agregó que el sismo tuvo una profundidad de 16 kilómetros y alcanzó una intensidad de III en Sechura, a unos 980 kilómetros de Lima.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el temblor "no genera tsunami en el litoral peruano".

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó que el sismo fue percibido como "leve" en la localidad de Sechura.

Cinco minutos antes, a las 15.08 horas, se registró un sismo de 4,1 de magnitud a 98 kilómetros al suroeste del mismo distrito de Piura, con una profundidad de 38 kilómetros y con epicentro también en el mar.

Perú está ubicado en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial.

El IGP informó el pasado miércoles que el país andino ya había sufrido 313 movimientos telúricos desde inicios de año, la mayoría de ellos de intensidad media.

El último terremoto devastador en Perú se produjo frente a la ciudad costera de Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región sureña de Ica, causando más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.

