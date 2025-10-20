Lunes 20 de octubre de 2025
Un terremoto de magnitud 5 sacude la República Dominicana

El movimiento se produjo a las 3:13 hora local a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó en la provincia San José de Ocoa, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, indicó el informe preliminar del Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD)

Por Andrea Guerrero

Un terremoto de magnitud 5 sacude la República Dominicana
Un terremoto de magnitud 5 sacudió este lunes la República Dominicana, sin que hasta el momento se tenga información de daños físicos o materiales.

El movimiento se produjo a las 3:13 hora local a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó en la provincia San José de Ocoa, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, indicó el informe preliminar del Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD).

El temblor se sintió fuerte en varios puntos del país, incluida la capital, según reportes de usuarios de las redes sociales, incluso algunos empleados abandonaron sus puestos de trabajo.

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.

Noticia al Día / EFE

