Jueves 18 de septiembre de 2025
Internacionales

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

El terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido las costas de la península de Kamchatka, en Lejano Oriente de Rusia.

Por Ernestina García

Foto: referencial
Un terremoto de magnitud 7,8 se ha registrado este jueves 18 de septiembre a las 18:58 (hora GMT) en el Pacífico frente a las costas de la península de Kamchatka, en Lejano Oriente de Rusia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se originó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros.

El gobernador de la región, Vladímir Sólodov, informó que como consecuencia del terremoto se emitió una alerta de tsunami para la costa oriental de la península. "Todos los servicios han sido puestos en alerta máxima", indicó. Asimismo, Sólodov señaló que "según datos precisados" la magnitud del sismo fue de 7,2.

Por su parte, el Servicio Meteorológico de EE.UU. también emitió una alerta de tsunami para las islas Aleutianas occidentales, pertenecientes a Alaska. Ninguna otra zona continental de EE.UU. o Canadá se encuentra en alerta, señaló el Servicio.

La alerta se emitió para las islas Aleutianas occidentales, que forman parte del estado de Alaska. Ninguna otra zona continental de EE.UU. o Canadá se encuentra en alerta, indicó el Servicio.

La alerta se emitió para las islas Aleutianas occidentales, que forman parte del estado de Alaska. Ninguna otra zona continental de EE.UU. o Canadá se encuentra en alerta, indicó el Servicio.

Noticia al Día/RT

Temas:

