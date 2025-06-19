Un túnel de 13 metros bajo tierra pasaba por la aduana: De México a EE.UU

Un túnel de 350 metros de largo, que conectaba la ciudad de Tijuana, Baja California, con San Diego, California, ha sido descubierto por autoridades de México en una operación coordinada con Estados Unidos.

El pasaje subterráneo, utilizado para el tráfico de drogas, representa otro ejemplo de la sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la frontera.

El túnel fue descubierto en una vivienda en la colonia Nueva Tijuana, específicamente en las calles Macedonio Alcalá y Gustavo Campa. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalló en un comunicado que el túnel fue localizado por elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal.

Un túnel elaborado

Según algunos medios de comunicación, el acceso al túnel estaba oculto bajo una losa hidráulica instalada entre la sala y la cocina de la vivienda. Para descender al pasadizo, era necesario utilizar una escalera metálica deteriorada que conducía 13.5 metros bajo tierra.

La infraestructura subterránea no era rudimentaria. contaba con iluminación, ventilación y una ruta definida que, supuestamente, se extendía hasta una bodega en Estados Unidos.

Así se ve el narcotúnel localizado en las últimas horas en la frontera de Tijuana con San Diego.



El pasadizo, de 350 metros de longitud, inicia en una vivienda en la colonia Nueva Tijuana y termina en Otay Mesa.



Según reportes, el túnel llevaba dos meses abandonado.



El túnel pasaba directamente debajo de importantes instalaciones fronterizas, incluyendo la Aduana comercial de Otay en el lado mexicano, operada por la Guardia Nacional, y la garita de Otay Mesa en Estados Unidos, a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según información de Punto Norte.

Noticia al Día / RT

Pasante: Genassir León