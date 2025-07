Un vecino golpeó, violó y asfixió a una niña de 7 años en Argentina

El asesinato de una niña de siete años ha conmocionado a Argentina, luego que descubrieran que un vecino la golpeó brutalmente y violó antes de acabar con su vida asfixiándola.

La víctima quedó identificada como Nayla Malena Agüero, a quien encontraron envuelta en una sábana dentro de un armario en General Rodríguez. No tardó mucho para que privaran de libertad a su vecino, Ariel Axel Díaz, de 18 años, a quien señalan como el autor del atroz crimen.

La madre la encontró

En las últimas horas los investigadores han trabajado contrarreloj para esclarecer lo ocurrido. El cuerpo de la niña lo descubrió este miércoles por la tarde, su propia madre, Natalia Herrera, quien horrorizada llamó al 911.

De acuerdo con la mujer, la niña desapareció de su vista cuando jugaba en una piscina de lona en el patio de su casa. Por su parte, Díaz ocupaba un departamento de la planta baja de la misma casa.

La policía sospechó de inmediato de Díaz, pero al revisar su casa no encontró nada, por lo que siguió con la búsqueda. No obstante, nadie del barrio vio a la niña salir de la propiedad.

Luego de intensificar la búsqueda en la propiedad, encontraron el cadáver. De inmediato arrestaron al sospechoso, quien estaba solo en su casa al momento de lo ocurrido.

«Es un caso terrible. La nena tenía muchísimos golpes”, dijo una fuente.

“Ella estaba jugando y él se ve que le dijo ‘vení, nena’, capaz la engañó. Ella era inocente y la mataron como a un perro”, dijo su madre en declaraciones a la prensa.

La mujer, quien tiene a otras dos niñas y a un varón exigió justicia por lo sucedido. “Él la agarró a mi bebé, me la mató. Quiero que se haga justicia por mi hija”.

Con respecto al acusado, aseguró que en ningún momento sospechó que sería un peligro para sus hijas. “Él siempre vivía con cara de tonto, encerrado. Yo que me iba a imaginar que la iba a agarrar a mi bebé”.

La mujer también reveló que el hombre tenía antecedentes de abuso sexual. “A mi marido le dijeron que tenía antecedentes, pero yo no sabía nada, si no no hubiera venido. Había manoseado a su hermana de 12 años”.

Para finalizar, comentó que su hija hacia la misma rutina todos los días, por lo que cree que Díaz “ya lo venía planeando”.

Con información Caraota Digital