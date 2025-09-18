Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Una banda armada se lleva 6,2 millones de euros en oro de una fábrica en Hong Kong

El asalto, según informó este jueves el rotativo Wen Wei Po, tuvo lugar en la madrugada del miércoles en las dependencias de una empresa enclavada en el edificio industrial Fu Hang, en el número 1 de Hok Yuen Street East.

Por Andrea Guerrero

Una banda armada se lleva 6,2 millones de euros en oro de una fábrica en Hong Kong
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una banda de al menos diez hombres armados irrumpió en una fábrica de oro en el distrito hongkonés de Hung Hom, y se dio a la fuga con un botín de 65 kilos en lingotes y polvo de oro, tasado en 57 millones de dólares hongkoneses (unos 6,2 millones de euros, 7,3 millones de dólares estadounidenses).

El asalto, según informó este jueves el rotativo Wen Wei Po, tuvo lugar en la madrugada del miércoles en las dependencias de una empresa enclavada en el edificio industrial Fu Hang, en el número 1 de Hok Yuen Street East.

Según el testimonio del empleado que dio la voz de alarma, él y otros cinco compañeros cenaban y se relajaban en el interior sin advertir que la puerta principal carecía de seguro.

De improviso, los intrusos forzaron la entrada y se encaminaron con determinación hacia la sala de almacenamiento de metales preciosos, de donde sustrajeron el cargamento áureo.

Los perpetradores, varones de complexión atlética y encapuchados con pasamontañas, llevaron a cabo la operación con "precisión quirúrgica" en un lapso de quince minutos. No se han reportado heridos.

Junto al oro, se apoderaron de dinero en efectivo y obligaron a las seis personas presentes a desalojar el recinto, tras lo cual aseguraron la puerta con una cadena y escaparon en vehículos sin identificar hacia destinos inciertos.

El suceso ha disparado las alertas en el sector joyero de la excolonia británica, donde los robos de alto valor han aumentado un 15 % en el último año, de acuerdo con datos policiales.

La pesquisa está en manos de la Unidad de Crímenes Graves de West Kowloon, que ha activado equipos forenses para analizar huellas dactilares y grabaciones de videovigilancia en un perímetro de dos kilómetros.

Fuentes próximas a la investigación sugieren que los sospechosos podrían estar vinculados a redes delictivas transfronterizas en el delta del río Perla.

La Policía ha establecido una recompensa de 500.000 dólares hongkoneses (54.300 euros, 62.284 dólares estadounidenses) por información que conduzca a su detención.

Este golpe asesta un golpe severo a la industria aurífera local, que procesa anualmente más de 200 toneladas de metal precioso.

En consecuencia, las autoridades han incrementado las patrullas en áreas industriales para atajar el riesgo de imitaciones.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Una banda armada se lleva 6,2 millones de euros en oro de una fábrica en Hong Kong

Una banda armada se lleva 6,2 millones de euros en oro de una fábrica en Hong Kong

Noticias Relacionadas

Al Dia

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este jueves 18 de septiembre de…
Zulia

Fundación Niños del Sol reabre este 18 de septiembre Escuela para Padres

La Fundación Niños del Sol, a través de su Centro de Orientación Familiar (COF), adscrito a la Alcaldía de Maracaibo,…
Nacionales

Este miércoles 17-Sep llegó nuevo vuelo con 185 venezolanos al país

En el grupo llegaron cinco menores de edad
Nacionales

Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

El operativo nacional inspecciona ferias escolares, librerías, tiendas de uniformes y calzados, con el fin de verificar el cobro correcto de las divisas establecidas por el BCV

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025