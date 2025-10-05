Una niña de dos años es elegida como la nueva "diosa viviente" en Nepal

Una niña de dos años, elegida como la nueva diosa viviente de Nepal, fue llevada en brazos por su familia desde su casa en un callejón de Katmandú hasta un palacio templo el martes, durante el festival hindú más largo e importante del país.

Aryatara Shakya, de dos años y ocho meses, fue elegida como la nueva Kumari o “diosa virgen”, en reemplazo de la actual, quien, según la tradición, se convierte en una simple mortal al llegar a la pubertad.

Las Kumaris son elegidas de los clanes Shakya de la comunidad Newar, autóctona del valle de Katmandú, y veneradas tanto por hindúes como por budistas en esta nación predominantemente hindú.

Las niñas son seleccionadas entre los dos y los cuatro años y deben tener piel, cabello, ojos y dientes impecables. No deben temer a la oscuridad.

Durante el festival Indra Jatra, a principios de este mes, la ex Kumari fue paseada en una carroza tirada por devotos. La Kumari siempre viste de rojo, se recoge el pelo en moños y tiene un “tercer ojo” pintado en la frente.

El festival Indra Jatra, de una semana de duración, fue el primero de una serie de celebraciones que incluyen Dashain, el festival principal, y Tihar o Diwali, el festival de las luces, en octubre.

El martes se celebró el octavo día de Dashain, una celebración de 15 días que conmemora la victoria del bien sobre el mal. Las oficinas y las escuelas permanecieron cerradas mientras la gente celebraba con sus familias.

Familiares, amigos y devotos desfilaron con la nueva Kumari por las calles de Katmandú antes de entrar al palacio templo, que será su hogar durante varios años.

Los devotos hicieron fila para tocar los pies de las niñas con la frente, la mayor muestra de respeto entre los hindúes de la nación himalaya, y le ofrecieron flores y dinero. La nueva Kumari bendecirá a los devotos, incluido el presidente, el jueves.

“Ayer era solo mi hija, pero hoy es una diosa”, dijo su padre, Ananta Shakya.

Dijo que ya había indicios de que sería la diosa antes de su nacimiento.

“Mi esposa, durante el embarazo, soñó que era una diosa y supimos que sería alguien muy especial”, dijo.

La ex Kumari Trishna Shakya, ahora de 11 años, salió por la puerta trasera en un palanquín llevado por su familia y simpatizantes. Se convirtió en la diosa viviente en 2017.

Las familias del clan Shakya que califican para este prestigioso puesto compiten para que sus hijas sean seleccionadas. La familia de la Kumari alcanza una posición elevada en la sociedad y dentro de su propio clan.

Pero las kumaris viven de manera aislada. Tienen pocas compañeras de juego seleccionadas y solo se les permite salir unas pocas veces al año para festivales.

Las ex kumaris enfrentan dificultades para adaptarse a la vida normal, aprender a realizar tareas domésticas y asistir a escuelas regulares. Según el folclore nepalí, los hombres que se casan con una ex kumari mueren jóvenes, por lo que muchas niñas permanecen solteras.

Noticia al Día/Información de AP