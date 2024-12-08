Unesco certifica que la restauración de Notre Dame cumplió con las reglas de patrimonio

La Unesco evaluó tres veces las obras de reconstrucción de la catedral de Notre Dame desde el incendio de 2019 para confirmar su plena compatibilidad con el valor del edificio como patrimonio de la humanidad, según explicó esa agencia en un comunicado en el que celebró la reapertura de este sábado.



La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, indicó en ese mensaje que el esfuerzo para restaurar la catedral de Notre Dame de París demuestra de una manera «impactante» la importancia y el «apego» de la humanidad a su patrimonio.



«Esta restauración de vanguardia, fruto de un esfuerzo colectivo mundial y de la utilización de numerosos oficios tradicionales franceses, ha permitido que esta obra maestra recupere todo su esplendor», dijo la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



Azoulay celebró que la emblemática catedral gótica va a recuperar el lugar que le corresponde dentro de las Riberas del Sena, que son un sitio protegido bajo la clasificación de patrimonio mundial de la Unesco desde 1991.



Para asegurar el respeto de las obras -que se realizaron tratando de ser lo más fieles a las partes originales destruidas- al carácter patrimonial del edificio, una misión de expertos estuvo en el lugar en marzo de 2022, liderada por el director de patrimonio mundial de la Unesco, «a fin de proporcionar asistencia técnica para restaurar el sitio».



«El Comité del Patrimonio de la Humanidad ha evaluado en tres ocasiones el estado de conservación del sitio y el avance de las obras de Notre Dame de París, confirmando que son ‘compatibles’ con el Valor Universal Excepcional del bien», indicó la organización internacional en su mensaje.



La Unesco apuntó que trabajará en 2025 para recopilar las «enseñanzas de esta restauración», para que las buenas prácticas empleadas puedan aplicarse a otros monumentos por todo el mundo.

