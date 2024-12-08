Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Unesco certifica que la restauración de Notre Dame cumplió con las reglas de patrimonio

La Unesco evaluó tres veces las obras de reconstrucción de la catedral de Notre Dame desde el incendio de 2019…

Por Andrea Guerrero

Unesco certifica que la restauración de Notre Dame cumplió con las reglas de patrimonio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Unesco evaluó tres veces las obras de reconstrucción de la catedral de Notre Dame desde el incendio de 2019 para confirmar su plena compatibilidad con el valor del edificio como patrimonio de la humanidad, según explicó esa agencia en un comunicado en el que celebró la reapertura de este sábado.


La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, indicó en ese mensaje que el esfuerzo para restaurar la catedral de Notre Dame de París demuestra de una manera «impactante» la importancia y el «apego» de la humanidad a su patrimonio.


«Esta restauración de vanguardia, fruto de un esfuerzo colectivo mundial y de la utilización de numerosos oficios tradicionales franceses, ha permitido que esta obra maestra recupere todo su esplendor», dijo la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).


Azoulay celebró que la emblemática catedral gótica va a recuperar el lugar que le corresponde dentro de las Riberas del Sena, que son un sitio protegido bajo la clasificación de patrimonio mundial de la Unesco desde 1991.


Para asegurar el respeto de las obras -que se realizaron tratando de ser lo más fieles a las partes originales destruidas- al carácter patrimonial del edificio, una misión de expertos estuvo en el lugar en marzo de 2022, liderada por el director de patrimonio mundial de la Unesco, «a fin de proporcionar asistencia técnica para restaurar el sitio».


«El Comité del Patrimonio de la Humanidad ha evaluado en tres ocasiones el estado de conservación del sitio y el avance de las obras de Notre Dame de París, confirmando que son ‘compatibles’ con el Valor Universal Excepcional del bien», indicó la organización internacional en su mensaje.


La Unesco apuntó que trabajará en 2025 para recopilar las «enseñanzas de esta restauración», para que las buenas prácticas empleadas puedan aplicarse a otros monumentos por todo el mundo.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Funvisis registró un nuevo sismo de 3.9 en el Zulia

Funvisis registró un nuevo sismo de 3.9 en el Zulia

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Noticias Relacionadas

Zulia

Cae parte de la cruz de la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús en Maracaibo tras sismos

Tras los sismos registrados en la región zuliana la tarde de este miércoles 24 y la madrugada del jueves 25…
Nacionales

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

El Simulacro Nacional de Protección Civil que llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre
Tecnología

Corpoelec estrena portal web para fortalecer conexión con usuarios

El novedoso y dinámico portal web incorpora funcionalidades avanzadas y adaptables a todos los dispositivos móviles y PC

Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025