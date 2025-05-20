Unión Europea acuerda levantar todas sus sanciones económicas a Siria

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) llegaron este martes a un acuerdo para suspender todas las sanciones económicas que aún aplican a Siria, con el objetivo de favorecer la recuperación de la economía de ese país tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

No obstante, pactaron mantener las medidas restrictivas contra Asad y su entorno o en relación con violaciones de derechos humanos, informó el alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros de Exteriores comunitarios.

"Esta decisión es reversible y está condicionada también al progreso. No puede haber paz sin el camino hacia la recuperación económica, y todos necesitamos una Siria estable", agregó.

A finales de febrero, el Consejo de la UE ya había decidido suspender las sanciones que tenía impuestas a los sectores del transporte y la energía de Siria, a fin de "apoyar una transición política integradora" en el país y una "rápida recuperación económica, reconstrucción y estabilización".

También retiró entonces cinco entidades (Banco Industrial, Banco Popular de Crédito, Caja de Ahorros, Banco Cooperativo Agrícola y Aerolíneas Árabes Sirias) de la lista de las sujetas a la congelación de fondos y recursos económicos, y a las que se veta el acceso a fondos y recursos económicos a disposición del Banco Central sirio.

Igualmente, en febrero, introdujo ya excepciones a la prohibición de establecer relaciones bancarias entre bancos e instituciones financieras sirias en el territorio de los Estados miembros, a fin de permitir transacciones relacionadas con los sectores de la energía y el transporte, así como las necesarias para fines humanitarios y de reconstrucción.

Y amplió indefinidamente la aplicación de la exención humanitaria existente y aplicó una exención para uso personal a las prohibiciones de exportar artículos de lujo a Siria.

Con el acuerdo de hoy, los ministros levantarán las sanciones económicas que quedaban, relacionadas principalmente con el sector financiero, según fuentes diplomáticas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a través de redes sociales acoger con satisfacción la decisión de levantar estas restricciones a Siria.

“El camino hacia la recuperación aún es largo, pero Europa está dispuesta a colaborar con Siria a lo largo del mismo”, indicó.

Dejó claro que quieren “ser socios en el crecimiento de Siria, junto a nuestros aliados en la región y fuera de ella”.

“La reconciliación es el primer paso crucial hacia la reconstrucción”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también celebró la decisión y aseguró que demuestra que la UE "sigue al lado del pueblo sirio, como hicimos en el pasado y haremos en el futuro”.

Recordó que ya le transmitió en marzo al presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, que “la UE se compromete a apoyar una transición pacífica e integradora, dirigida y controlada por los sirios, para ayudar a construir un futuro mejor para todos los sirios”.

Noticia al Día / EFE